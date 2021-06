Blocco licenziamenti: trattativa Draghi - sindacati. Riunione fiume dalle 15, interrotta più volte (Di martedì 29 giugno 2021) L'incontro alla vigilia del decreto che sancirà la fine del Blocco, tranne che per aziende in crisi nei settori tessille, abbigliamento e calzaturiero. I sindacati chiedono di tutelare altre categorie ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 29 giugno 2021) L'incontro alla vigilia del decreto che sancirà la fine del, tranne che per aziende in crisi nei settori tessille, abbigliamento e calzaturiero. Ichiedono di tutelare altre categorie ...

EnricoLetta : Quando #GovernoDraghi annunciò che non avrebbe prorogato il blocco dei licenziamenti abbiamo lavorato su quella che… - EnricoLetta : Il 30 finisce il blocco dei licenziamenti. Chiediamo al governo ascolto e un’uscita graduale e selettiva dal blocco… - francescoseghez : Bene, si è arrivati al compromesso nel compromesso con selettività nel blocco #licenziamenti. L'ennesima misura eme… - buonweekend : RT @FurioGarbagnati: Sinceramente l’unico motivo reale che vedo per il rifiuto della proroga non selettiva del blocco dei licenziamenti è u… - paolaalighieri : RT @EnricoLetta: Quando #GovernoDraghi annunciò che non avrebbe prorogato il blocco dei licenziamenti abbiamo lavorato su quella che ci par… -