Appendino: “Prima chiarezza sui programmi del Movimento e poi il candidato sindaco” (Di martedì 29 giugno 2021) Ancora nessuna fumata bianca per il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle. Mentre nelle scorse settimane sia Andrea Russi che Valentina Sganga avevano dato la loro disponibilità a una candidatura la scelta sembra essersi arenata di fronte alle questioni nazionali dei pentastellati e alla diatriba tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. Anche la sindaca Appendino lancia un appello perchè si trovi una sintesi tra le due visioni e il Movimento possa iniziare il suo nuovo percorso. Solo allora sarà possibile avere anche il ome del candidato sindaco a Torino: “E’ giusto che ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 29 giugno 2021) Ancora nessuna fumata bianca per ildel5 Stelle. Mentre nelle scorse settimane sia Andrea Russi che Valentina Sganga avevano dato la loro disponibilità a una candidatura la scelta sembra essersi arenata di fronte alle questioni nazionali dei pentastellati e alla diatriba tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. Anche la sindacalancia un appello perchè si trovi una sintesi tra le due visioni e ilpossa iniziare il suo nuovo percorso. Solo allora sarà possibile avere anche il ome dela Torino: “E’ giusto che ...

Advertising

nuovasocieta : Appendino: “Prima chiarezza sui programmi del Movimento e poi il candidato sindaco” - GIANPIE90651460 : @MalangoneMario @c_appendino @Antonio64399161 Il VIRUS NON HA SOLO MIETUTO VITTIME. HA ANCHE STRAVOLTO IL CERVELLO… - ArneodoCristina : @Gabriel05470893 @_cieloitalia Non lo è mai ....un sindaco che nella settimana prima del ballottaggio con appendino… - petitpaul54 : @c_appendino @soniabetz1 Tanto, tornerà tutto come prima, visto che lei non xsi ricandida! - gravitazeroeu : @c_appendino Basterebbe dare uno sguardo alla intervista alla Prima Ministra di un altro paese e di un altro tempo… -

Ultime Notizie dalla rete : Appendino Prima Il Grillo Furioso, 'l'arrogante' Giuseppe Conte e tutti i gatti miao... Candidati al palo, elezioni amministrative in alto mare, un disastro a Roma e un'Appendino (... Prima Beppe Grillo lo capirà meglio sarà per il M5S e per la politica tutta, perché il tempo passa e l'...

Torino si candida ufficialmente per ospitare l'Eurovision Song Contest 2022 Analogamente, la seconda mozione " come ha affermato la prima firmataria Francesca Parlacino - Lega ... Al termine del dibattito, la sindaca Chiara Appendino ha ringraziato consigliere e consiglieri, ...

Appendino: “Prima chiarezza sui programmi del Movimento e poi il candidato sindaco” Nuova Società Torino: Appendino alza asticella M5s, puntiamo a ballottaggio "Noi puntiamo ad andare al ballottaggio, l'asticella l'abbiamo messa più alta". Così, a margine del completamento dei lavori a Parco Dora, la sindaca di Torino Chiara Appendino interpellata a proposit ...

Torino mostra al mondo le sue eccellenze – Nominati 12 ambasciatori ‘speciali’ Torino è orgogliosa di annoverarli tra i suoi cittadini e loro si sono detti onorati di rappresentare nel mondo la città della Mole. Sono le dodici personalità che nel giorno di San Giovanni Battista, ...

Candidati al palo, elezioni amministrative in alto mare, un disastro a Roma e un'(...Beppe Grillo lo capirà meglio sarà per il M5S e per la politica tutta, perché il tempo passa e l'...Analogamente, la seconda mozione " come ha affermato lafirmataria Francesca Parlacino - Lega ... Al termine del dibattito, la sindaca Chiaraha ringraziato consigliere e consiglieri, ..."Noi puntiamo ad andare al ballottaggio, l'asticella l'abbiamo messa più alta". Così, a margine del completamento dei lavori a Parco Dora, la sindaca di Torino Chiara Appendino interpellata a proposit ...Torino è orgogliosa di annoverarli tra i suoi cittadini e loro si sono detti onorati di rappresentare nel mondo la città della Mole. Sono le dodici personalità che nel giorno di San Giovanni Battista, ...