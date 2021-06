Addio Cashback di Stato, dal 1 luglio stop a bonus e rimborsi per le spese con pagamenti elettronici (Di martedì 29 giugno 2021) Sembrava una “misura” di cui non si sarebbe potuto fare a meno. Sembrava. Perché in realtà il Cashback di Stato, il metodo di rimborso utilizzato per “attirare clienti e premiare chi spende di più” da luglio non esisterà più. Niente bonus e rimborsi per le spese con pagamenti elettronici: è questo quello che avrebbe deciso la Cabina di Regia che si è tenuta a Palazzo Chigi. Leggi anche: Cashback, controlli anti-furbetti: ecco chi rischia di non ottenere il rimborso Cashback di Stato, dal 1° ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 29 giugno 2021) Sembrava una “misura” di cui non si sarebbe potuto fare a meno. Sembrava. Perché in realtà ildi, il metodo di rimborso utilizzato per “attirare clienti e premiare chi spende di più” danon esisterà più. Nienteper lecon: è questo quello che avrebbe deciso la Cabina di Regia che si è tenuta a Palazzo Chigi. Leggi anche:, controlli anti-furbetti: ecco chi rischia di non ottenere il rimborsodi, dal 1° ...

