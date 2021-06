Ultime Notizie Roma del 28-06-2021 ore 07:10 (Di lunedì 28 giugno 2021) Romadailynews radiogiornale lunedì 28 giugno Buona settimana dalla redazione da parte di Francesco Vitale Vitali ed oggi tutta in zona Bianca anti-covid e senza mascherina all’aperto l’obbligo permane in campagna ovunque ci siano assembramenti figliolo si dice Assolutamente convinto che a fine settembre si raggiungerà l’immunità di gregge con 80% di Vaccina Bili immunizzati Ricciardi e verde che contro la variante Delta bisogna mantenere le cautele tasso di positività Nazionale leggero aumento dello 0 5% altri per i decessi reparti senza mascherine Lodigiano denunciati gli organizzatori focolaio a Maiorca 850 studenti positivi attesa oggi per la conferenza stampa in cui ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 giugno 2021)dailynews radiogiornale lunedì 28 giugno Buona settimana dalla redazione da parte di Francesco Vitale Vitali ed oggi tutta in zona Bianca anti-covid e senza mascherina all’aperto l’obbligo permane in campagna ovunque ci siano assembramenti figliolo si dice Assolutamente convinto che a fine settembre si raggiungerà l’immunità di gregge con 80% di Vaccina Bili immunizzati Ricciardi e verde che contro la variante Delta bisogna mantenere le cautele tasso di positività Nazionale leggero aumento dello 0 5% altri per i decessi reparti senza mascherine Lodigiano denunciati gli organizzatori focolaio a Maiorca 850 studenti positivi attesa oggi per la conferenza stampa in cui ...

