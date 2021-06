Ue-Usa | Mattarella vede Blinken | ‘bene intesa su Airbus-Boeing’

(Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) – E’ “utile impostare in maniera intelligente e corretta” il dialogo sui contenziosi tra Usa e Ue, come è avvenuto nel caso-Boeing. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio, nel corso dell’incontro al Quirinale con il segretario di Stato statunitense, Antony John. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, Antony John Blinken. Era presente il sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione ...Roma, 28 giu 19:00 - L'Unione europea e gli Stati Uniti d'America assumano la guida nella lotta alla pandemia. E' l'auspicio espresso dal presidente della Repubblica, Sergio, nel corso dell'incontro al Quirinale con il segretario di Stato americano, Antony John Blinken. A quanto si apprende, il capo dello Stato avrebbe evidenziato la necessità di offrire in ...Roma, 28 giu. "Soddisfazione" per la fase di rilancio della collaborazione transatlantica e per la ripresa della "piena sintonia tra agenda Ue e agenda Usa" è stata espressa dal Presidente della ...L'Unione europea e gli Stati Uniti d'America assumano la guida nella lotta alla pandemia. E' l'auspicio espresso dal presidente della ...