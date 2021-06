Romani con la mascherina, ma per la puzza dei cassonetti. FdI: Raggi e Zingaretti, dimettetevi! (Di lunedì 28 giugno 2021) Esiste un rischio sanitario per i rifiuti in strada a Roma? “Non c’è dubbio, non lo dico solo io ma ci sono i dati, le evidenze e le esperienze del passato. E’ chiaro che con l’arrivo dell’estate e l’innalzamento delle temperature i rifiuti non raccolti e abbandonati possono rappresentare un rischio anche per la salute, è un tema che le amministrazioni locali devono affrontare e risolvere. Non è solo una questione di decoro urbano, ma certamente anche un tema legato alla salute pubblica”. Il tema dei rifiuti a Roma diventa dunque anch’esso emergenza sanitaria, come denuncia anche Andrea Costa, sottosegretario alla Salute. Ghera (FdI): Raggi e Zingaretti ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 giugno 2021) Esiste un rischio sanitario per i rifiuti in strada a Roma? “Non c’è dubbio, non lo dico solo io ma ci sono i dati, le evidenze e le esperienze del passato. E’ chiaro che con l’arrivo dell’estate e l’innalzamento delle temperature i rifiuti non raccolti e abbandonati possono rappresentare un rischio anche per la salute, è un tema che le amministrazioni locali devono affrontare e risolvere. Non è solo una questione di decoro urbano, ma certamente anche un tema legato alla salute pubblica”. Il tema dei rifiuti a Roma diventa dunque anch’esso emergenza sanitaria, come denuncia anche Andrea Costa, sottosegretario alla Salute. Ghera (FdI):...

MatteoRichetti : #DiBattista: “Farò di tutto per dare ai romani altri 5 anni di Raggi”. Più che una promessa sembra una minaccia. C… - Giorgiolaporta : Per vincere a #Roma non servirà chissà quale spot di #Michetti: basterà che su ogni telefono dei romani arrivino qu… - CarloCalenda : Riqualificare il Tevere è un dovere per noi romani. È necessario restituire alla città il legame ancestrale che ha… - mim_kadin : RT @MatteoRichetti: #DiBattista: “Farò di tutto per dare ai romani altri 5 anni di Raggi”. Più che una promessa sembra una minaccia. Con a… - antimopalumbo : Foglie patenti Sei incontri estivi nei giardini romani con Antimo Palumbo per imparare a riconoscere gli alberi. M… -