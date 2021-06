Quarta Repubblica | dal Vaticano e il DDL Zan a Saman Abbas

(Di lunedì 28 giugno 2021) L’intervento delsul Ddl Zan, gli interrogativi sollevati dalla scomparsa della giovane pakistanae le frequenti aggressioni subite dai poliziotti saranno oggetto di approfondimento stasera, lunedì 28 giugno, a “”, il talk show condotto da Nicola Porro dedicato all’attualità politica ed economica, in onda su Retequattro, a partire dalle 21.30. Da segnalare, inoltre, un’intervista a Romano Prodi e un’inchiesta sui sistemi utilizzati dalle procure per intercettare gli indagati. Il “Faccia a faccia” di questa settimana sarà con Pina Amarelli, presidente della ...

Advertising

TgrRaiFVG : Paolo Berizzi, inviato speciale di Repubblica, è il vincitore della quarta edizione del Premio Leali delle Notizie… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: A “QUARTA REPUBBLICA” l’intervento del Vaticano sul DDL ZAN e il caso Saman Abbas - CeccarelliL_ : Stasera in TV: A “QUARTA REPUBBLICA” l’intervento del Vaticano sul DDL ZAN e il caso Saman Abbas - frank9you : RT @AnnaMonia_A: Quarta Repubblica: anticipazioni e ospiti di lunedì 28 giugno 2021 - Pandivia1 : @PannaeCoccole @FioriFlavio @Valenti07388668 MI sembra che era o quarta repubblica, o dritto e rovescio o carta bia… -

Ultime Notizie dalla rete : Quarta Repubblica

Tvpertutti

BUDAPEST (UNGHERIA) - L'Olanda saluta gli Europei. Contro ogni pronostico, laCeca avanza ai quarti, dove affronterà la Danimarca. Tremenda la delusione a Budapest per ...Schick (alla......05 - La vita in diretta Raidue 10:00 - Tg2 Italia 21:00 - Tg2 Post Raitre 08:00 - Agorà 10:00 - Mi manda Raitre Rete 4 07:05 - Stasera Italia weekend 20:30 - Stasera Italia 21:25 -...Croazia-Spagna è il match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. La nazionale di Zlatko Dalic e quella allenata da Luis Enrique si sfideranno oggi, lunedì 28 giugno, alle ore 18, al Parken Stad ...Il croato Mario Pasalic ha alle spalle solo una decina di minuti nel girone, mentre il centrocampista svizzero sarà sicuramente titolare. Due sfide impossibili? Mario Pasalic, finora solo una decina d ...