Napoli, open day AstraZeneca per la fascia d?età 60/79 anni (Di lunedì 28 giugno 2021) Una nuova opportunità di vaccinarsi per i cittadini compresi nella fascia d?età 60/69.L?ASL Napoli 1 Centro ha infatti organizzato un open day AstraZeneca per... Leggi su ilmattino (Di lunedì 28 giugno 2021) Una nuova opportunità di vaccinarsi per i cittadini compresi nellad?età 60/69.L?ASL1 Centro ha infatti organizzato undayper...

Advertising

repubblica : Vaccini, il fallimento degli Open day. E oggi restano chiusi due hub - rep_napoli : Vaccini, open day a Napoli e in provincia per convincere gli indecisi [di Antonio di Costanzo] [aggiornamento delle… - teleischia : ASL NAPOLI 2 NORD – TUTTI GIORNI OPEN DAY CON PFIZER E MODERNA IN TUTTI I 18 CENTRI VACCINALI. I RICHIAMI TORNANO A… - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Napoli, il 1 luglio open day AstraZeneca per la fascia d’età 60/79 anni - mattinodinapoli : Napoli, il 1 luglio open day AstraZeneca per la fascia d’età 60/79 anni -