Milan, Salvini: “Calhanoglu? Non mi è mai piaciuto” – ESCLUSIVA (Di lunedì 28 giugno 2021) Matteo Salvini, leader della Lega, nella nostra intervista ESCLUSIVA ha parlato di Hakan Calhanoglu, ex giocatore del Milan Leggi su pianetamilan (Di lunedì 28 giugno 2021) Matteo, leader della Lega, nella nostra intervistaha parlato di Hakan, ex giocatore del

Advertising

PianetaMilan : - vincenzo_p73 : RT @angelo_forgione: #MatteoSalvini prima della finale dei Mondiali 2006: 'Per me il Tricolore sarà sempre simbolo di oppressione. Il mio t… - Ruggero1991 : RT @angelo_forgione: #MatteoSalvini prima della finale dei Mondiali 2006: 'Per me il Tricolore sarà sempre simbolo di oppressione. Il mio t… - MikeZapMG : RT @angelo_forgione: #MatteoSalvini prima della finale dei Mondiali 2006: 'Per me il Tricolore sarà sempre simbolo di oppressione. Il mio t… - vale_851277934 : @mau_pado @matteosalvinimi Con un fazzoletto del Milan ?? ops salvini è milanista immagino quello della Juve -