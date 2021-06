Merkel insiste su summit Ue con Putin

(Di lunedì 28 giugno 2021) Angelacontinua are sulla necessità di un incontro fra l'Europa e il presidente russo, Vladimir: "Il rapporto fra Russia e Ue non è affatto buono al momento, ma anche durante la ...

Angelacontinua a insistere sulla necessità di un incontro fra l'Europa e il presidente russo, Vladimir Putin: "Il rapporto fra Russia e Ue non è affatto buono al momento, ma anche durante la guerra ...... purtroppo, l'ha convintamente sposata in occasione del suo ultimo incontro con Angela. ... Lo stesso piano von der Leyen del settembre scorsoinvece sui rimpatri (citati 88 volte) e sugli ...Angela Merkel continua a insistere sulla necessità di un incontro fra l'Europa e il presidente russo, Vladimir Putin: "Il rapporto fra Russia e Ue non è affatto buono al momento, ma anche durante la g ...BRUXELLES. – Un vertice Ue con Vladimir Putin, almeno a breve, non ci sarà. É notte fonda quando i 27 leader abbandonano l’Europa building, mdopo 14 ore di discussioni. Quasi tutti guadagnano l’uscita ...