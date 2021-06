LIVE Sinner-Fucsovics 7-5 3-6 0-1, Wimbledon 2021 in DIRETTA: il magiaro conquista il primo game infinito (Di lunedì 28 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Passante di rovescio che resta alto di Sinner dopo la discesa a rete di Fucsovics. 15-15 Servizio e diritto del magiaro. 0-15 Gran contropiede con il rovescio di Sinner. 1-1 Il classe 2001 finalmente ottiene un turno agevole al servizio. 40-15 Buona prima dell’azzurro. 30-15 Servizio potente dell’italiano. 15-15 Diritto lungolinea in corridoio dell’ungherese. 0-15 Scappa via il diritto di Sinner dal centro del campo. 0-1 Si salva il magiaro che dopo 20 minuti porta a casa il gioco. AD-40 CHE ROVESCIO DI ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Passante di rovescio che resta alto didopo la discesa a rete di. 15-15 Servizio e diritto del. 0-15 Gran contropiede con il rovescio di. 1-1 Il classe 2001 finalmente ottiene un turno agevole al servizio. 40-15 Buona prima dell’azzurro. 30-15 Servizio potente dell’italiano. 15-15 Diritto lungolinea in corridoio dell’ungherese. 0-15 Scappa via il diritto didal centro del campo. 0-1 Si salva ilche dopo 20 minuti porta a casa il gioco. AD-40 CHE ROVESCIO DI ...

