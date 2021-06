Le 50 auto più care del mondo

(Di lunedì 28 giugno 2021) Quali sono lepiùal? Abbiamo selezionato le cinquanta vetture più esclusive che si possono trovare attualmente in commercio, sondando tra le presentazioni degli ultimi anni. Tra le più che pronosticabili fuoriserie firmate da Ferrari, Lamborghini, McLaren, Pagani, Bugatti oppure Aston Martin le sorprese non mancano, con modelli davvero unici (nel vero senso della parola). Nella nostra gallery, tutte le supercar e le hypercar dai prezzi più vertiginosi. Wired.

Advertising

CottarelliCPI : La Guardia di Finanza ha intercettato più di 5mila 'furbetti' del Reddito di Cittadinanza (50 milioni indebitamente… - infoitinterno : Rubò auto rarissima 20 anni fa negli Usa, l'aveva rivenduta a più di 7 milioni di euro: preso a Genova - dariodenni : #volkswagen per riscattarsi del #dieselgate avrebbe fatto meglio ad anticipare al 2030 il solo elettrico. al 2035 n… - Spenk78 : RT @Elewhatelse: Un padre ha detto alla figlia 'Ti sei laureata con lode, ecco la macchina che ho comprato tanti anni fa. È un po' più vecc… - La_Prealpina : Nuova piazza: più pedoni, meno auto -

Ultime Notizie dalla rete : auto più

La Repubblica

... gruppi di- mutuo - aiuto, diverse attività inerenti al programma Paco, che sviluppa progetti ... Fioritti assicura che in futuro la casa "dovrà assomigliare sempread un vero focolare ...Ancorasevere le regole per chi arriva dall'Ucraina, che si trova nella lista dei paesi ... non possono entrare in Italia per turismo e devono rispettare un lungo periodo diisolamento. Se ...