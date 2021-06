Kojima e Xbox: accordo per un’esclusiva in chiusura? (Di lunedì 28 giugno 2021) Si intensificano i rumor che vedono Hideo Kojima in procinto di siglare un accordo per sviluppare un titolo in esclusiva per console Xbox All’inizio dell’anno hanno iniziato a girare alcuni rumor secondo i quali Hideo Kojima ed il suo studio, Kojima Productions, avrebbero potuto siglare un accordo per sviluppare un gioco in esclusiva per le console della famiglia Xbox. Sebbene queste voci di corridoio non abbiano ricevuto conferme ufficiali nei mesi seguenti, i dubbi relativi alla clamorosa operazione hanno continuato a girare per il web, corroborati da nuove conferme ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 28 giugno 2021) Si intensificano i rumor che vedono Hideoin procinto di siglare unper sviluppare un titolo in esclusiva per consoleAll’inizio dell’anno hanno iniziato a girare alcuni rumor secondo i quali Hideoed il suo studio,Productions, avrebbero potuto siglare unper sviluppare un gioco in esclusiva per le console della famiglia. Sebbene queste voci di corridoio non abbiano ricevuto conferme ufficiali nei mesi seguenti, i dubbi relativi alla clamorosa operazione hanno continuato a girare per il web, corroborati da nuove conferme ...

tuttoteKit : Kojima e Xbox: accordo per un'esclusiva in chiusura? #HideoKojima #KojimaProductions #Microsoft #XboxOne… - TPadawans : ??#XboxKojima l'accordo ci sarà? ???? #Xbox #XboxBethesda #XboxSeriesX #Microsoft #gamers #gaming - Stoupwhiff : C’è tanto chiacchiericcio riguardo il prossimo progetto di Hideo Kojima. Tutta la faccenda riguardante la presunta… - RpgBox77 : #Kojima #Xbox è già partito il damage control. Si gode ragazzi ?? - ??? - Asgard_Hydra : Kojima e Xbox Series X: un horror in arrivo, per il leaker di Final Fantasy Origin -