Inter comunicato ufficiale | rinnovano in due | i dettagli!

Con un comunicato apparso sul proprio sito l'Inter ha ufficializzato i rinnovi di Andre Ranocchia e Danilo D'Ambrosio. L'Inter e Ranocchia insieme fino al 2022 Secondo quanto riportato dall'Inter sul proprio sito, il difensore Andrea Ranocchia ha firmato un prolungamento del contratto con il club neroazzuro che lo legherà alla società milanese fino al 30 giugno 2022. Nel contratto del giocatore è stata inserita un'opzione per un altro anno di rinnovo. Il difensore classe 1988 è a Milano dal 2011, con la maglia Interista ha collezionato 216 presenze e 13 gol, vincendo una coppa Italia e uno scudetto.

Ultime Notizie dalla rete : Inter comunicato Ranocchia e D'Ambrosio rinnovano con l'Inter: è ufficiale RANOCCHIA E D'AMBROSIO - Giornata di rinnovi in casa Inter . Il club nerazzurro ha infatti comunicato i prolungamenti dei contratti di Andrea Ranocchia e di Danilo D'Ambrosio . I due difensori vestiranno la maglia nerazzurra anche nella prossima ...

L'Inter conferma, ufficiali i rinnovi di Ranocchia e D'Ambrosio ... l' Inter pensa ai rinnovi di quei giocatori col contratto che sarebbe scaduto mercoledì. La società nerazzurra ha comunicato il prolungamento per due 'vecchi' componenti della rosa: sia Andrea ...

D'Ambrosio e l'Inter avanti fino al 2022 Inter Sito Ufficiale Euro 2020, Francia-Svizzera 3-3 (4-5 d.c.r.): francesi eliminati! Per la Svizzera c’è la Spagna Vittoria per la Svizzera contro la Francia ai calci di rigore: decisivo l'errore di Mbappe, francesi clamorosamente eliminati ...

UFFICIALE – Ranocchia e D’Ambrosio ancora in nerazzurro: i comunicati L'Inter sceglie la continuità. Ranocchia e D'Ambrosio, simboli della vecchia guardia nerazzurra, rinnovano fino al 2022. Lo ha comunicato la società, felice di allungare il rapporto con i due ...

