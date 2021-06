Il pranzo è servito 2021 | oggi 28 giugno in tv | orario | sigla | vallette | tutto sul gioco con Flavio Insinna

(Di lunedì 28 giugno 2021) Con l’estate anche i palinsesti televisivi cambiano. Da, lunedì 28, non andrà più in ondaè un altro giorno, la trasmissione condotta ogni pomeriggio da Serena Bortone. Ma il pubblico da casa non deve temere. Al suo posto arriverà un quiz televisivo che ha appassionato milioni e milioni di italiani, “Il”. Illunedì 28in tv:suldi Rai 1 Il padrone di casa è...

Advertising

Raiofficialnews : ??? Torna su @RaiUno uno dei quiz show più amati della tv italiana degli anni Ottanta: #IlPranzoèServito, dal… - SerieTvserie : Il Pranzo è Servito, è il momento di Insinna - tvblogit : Il Pranzo è Servito, è il momento di Insinna - SanremoAncheNoi : RT @MusicStarStaff: CS_Con Flavio Insinna “Il pranzo è servito”Con Ginevra Pisani - Tartarughinaro1 : RT @repubblica: 'Il pranzo è servito', Flavio Insinna riporta in tv lo show di Corrado: stesse regole e stessa sigla, il gioco non cambia h… -

Ultime Notizie dalla rete : pranzo servito

Di cosa stiamo parlando? De Il, che inizia da lunedì 28 giugno 2021 alle ore 14. Fa quindi ritorno sulla rete ammiraglia Rai un classico del genere quiz televisivo, ideato da ...Flavio Insinna prima de Ilsvela un retroscena su Don Matteo 13: 'Ho pensato a uno scherzo' Inizia domani Ilcon la conduzione di Flavio Insinna , che prende l'eredità di Corrado. Da domani lunedì 28 giugno Ilterrà compagnia ai telespettatori di Rai 1 tutti i giorni alle 14:...Con l’estate anche i palinsesti televisivi cambiano. Da oggi, lunedì 28 giugno, non andrà più in onda Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta ogni pomeriggio da Serena Bortone. Ma il pubblico ...L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore proseguirà per tutta la stagione estiva. La Rai ha scelto di trasmettere le repliche della passata serie della soap, così da non lasciare soli i telespetta ...