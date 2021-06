Giugno ancora rovente, caldo al Centro Sud e afa al Nord (Di lunedì 28 giugno 2021) Temperature in media fra 32 e 35 gradi, ma con punte anche superiori nelle zone interne del Centro-Sud e delle Isole; possibili locali picchi prossimi ai 40 gradi in Sicilia e nelle zone interne della Sardegna Leggi su rainews (Di lunedì 28 giugno 2021) Temperature in media fra 32 e 35 gradi, ma con punte anche superiori nelle zone interne del-Sud e delle Isole; possibili locali picchi prossimi ai 40 gradi in Sicilia e nelle zone interne della Sardegna

Advertising

NicolaPorro : ?? La #Nazionale piglia a pallonate Letta, continua la telenovela Conte-Grillo, #Berlusconi spiega il partito unico.… - pisto_gol : 27 giugno 1980, la strage di Ustica. Sono passati tanti anni, e ancora non conosciamo la verità… - pisto_gol : Vedi l’Olanda e non puoi fare a meno di ricordare quel giugno 1988, quando a PortoRose seguivi gli Europei di Calci… - _CarloAlberto_ : Buongiorno, domanda bonus 2400 accolta il 15 giugno, ma ancora nessuna data di pagamento nel fascicolo previdenzial… - lunaticgirl_ : @hobismysmile Si?? il giornalino si chiama Big ed è l'edizione di giugno, dovresti trovarlo ancora in edicola?? -