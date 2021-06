(Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutola exai: unche non aveva accettato la fine della relazione è statoa Ercolano. L’uomo ha notato la ex presso un lido balneare e l’ha colpita un paio di volte con lo sportello dell’auto facendola cadere sul selciato; successivamente si è recato a casa della suocera. Qui ha trovato la exe, alla presenza di diversi, ha cominciato a minacciarla e a strattonarla fino a farla cadere a terra. I familiari hanno cercato di aiutare la vittima e hanno chiamato il 112. ...

Advertising

anteprima24 : ** Ferisce ex moglie davanti ai parenti, arrestato 42enne ** - MeScapin : RT @alessand_mella: Era davvero necessario andare, alle 4 del mattino, dal 'pericolosissimo' novantenne #EmilioFede, svegliandolo e spavent… - asinosilente : RT @alessand_mella: Era davvero necessario andare, alle 4 del mattino, dal 'pericolosissimo' novantenne #EmilioFede, svegliandolo e spavent… - La_gaia_scienza : RT @alessand_mella: Era davvero necessario andare, alle 4 del mattino, dal 'pericolosissimo' novantenne #EmilioFede, svegliandolo e spavent… - Kalmha : RT @alessand_mella: Era davvero necessario andare, alle 4 del mattino, dal 'pericolosissimo' novantenne #EmilioFede, svegliandolo e spavent… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferisce moglie

ilmattino.it

In serata l'uomo aveva avuto l'ennesima discussione con la exsugli orari di affidamento dei ... Si tratta di Violenza Psicologica quando sil'interiorità (con offese, ingiurie, ...In serata l'uomo aveva avuto l'ennesima discussione con la exsugli orari di affidamento dei ... Si tratta di Violenza Psicologica quando sil'interiorità (con offese, ingiurie, ...Scrisse “Il giocatore” in 26 giorni? Era antisemita? Era pedofilo? Era pieno di debiti? Arrivò fino sul patibolo e fu graziato davanti al plotone di esecuzione? Miti e realtà sul grande scrittore ...Ferisce la ex moglie davanti ai parenti: un 42enne che non aveva accettato la fine della relazione è stato arrestato a Ercolano. L'uomo ha notato la ex presso un lido balneare e ...