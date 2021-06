Fariba Tehrani benedice Giulia Salemi. Le parole sull’amore commuovono

(Di lunedì 28 giugno 2021) Ledisulla relazione die Pierpaolo sono davvero dolci. Non possiamo dire lo stesso per quanto riguarda l’Isola. La notizia di poche ore fa… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

infoitcultura : Isola 15, Fariba Tehrani lancia una frecciatina agli autori - infoitcultura : Isola dei Famosi, Fariba Tehrani: 'Non sto bene, l'Isola mi ha rubato la salute' - infoitcultura : Isola dei Famosi, Fariba Tehrani svela: “Ho ancora problemi di salute” - IncontriClub : Fariba Tehrani e l’esperienza all’Isola dei Famosi: “Ho problemi di salute. Molti filmati sono stati tagliati” - gossipblogit : Fariba Tehrani e l’esperienza all’Isola dei Famosi: “Ho problemi di salute. Molti filmati sono stati tagliati” -

Ultime Notizie dalla rete : Fariba Tehrani

si è messa in mostra durante l'ultima edizione de ' L'isola dei famosi '. Sicuramente la sua presenza è stata legata al fatto che fosse la mamma di Giulia Salemi, influencer e ex ...è reduce dall' Isola dei Famosi e ha iniziato ad avere problemi di salute dopo aver partecipato al reality. Li svela insieme ad alcuni retroscena su Ilary Blasi e sui concorrenti in un'...Le parole di Fariba Tehrani sulla relazione di Giulia Salemi e Pierpaolo sono davvero dolci. Non possiamo dire lo stesso per quanto riguarda l'Isola.Reduce dall'esperienza a L'isola dei famosi, Fariba Tehrani è tornata a parlare del reality della sopravvivenza. La donna ha lanciato una pesante frecciata agli autori e svelato i suoi problemi di sal ...