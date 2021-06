Crash Bandicoot e Spyro the Dragon: Apple ha acquisito i diritti per due serie animate su Apple TV+? (Di lunedì 28 giugno 2021) Secondo quanto riportato da Buzzfeed, Apple TV+ avrebbe dato il via libera ad una produzione di due stagioni per The Adventures of Crash Bandicoot, una serie animata per bambini di Activision Blizzard e Sony Pictures Imageworks, in collaborazione con lo studio francese TeamTO. Non solo, ma anche Spyro diventerà una serie animata sempre per bambini (con il nome Spyro the Dragon's Guide to Treasure Hunting) prodotta da Apple Studios, Activision Blizzard, JibJab Bros in collaborazione con lo ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 28 giugno 2021) Secondo quanto riportato da Buzzfeed,avrebbe dato il via libera ad una produzione di due stagioni per The Adventures of, unaanimata per bambini di Activision Blizzard e Sony Pictures Imageworks, in collaborazione con lo studio francese TeamTO. Non solo, ma anchediventerà unaanimata sempre per bambini (con il nomethe's Guide to Treasure Hunting) prodotta daStudios, Activision Blizzard, JibJab Bros in collaborazione con lo ...

