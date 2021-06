Covid: quasi 950 i positivi per il maxi cluster di Maiorca (Di lunedì 28 giugno 2021) Sono già quasi 950 i casi di coronavirus legati a un maxi - focolaio di Covid registrato tra giovani che sono stati in gita di fine anno scolastico a Maiorca (Spagna). Lo si apprende dai calcoli ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 giugno 2021) Sono già950 i casi di coronavirus legati a un- focolaio diregistrato tra giovani che sono stati in gita di fine anno scolastico a(Spagna). Lo si apprende dai calcoli ...

