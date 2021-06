Covid: 22.868 contagi Delta in Gb, record da gennaio (Di lunedì 28 giugno 2021) Nuovo picco di contagi Covid nel Regno Unito, alimentati dall'aggressiva variante Delta importata dall'India: lo certificano i dati diffusi oggi dal governo britannico con altri 22.868 casi nelle ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 giugno 2021) Nuovo picco dinel Regno Unito, alimentati dall'aggressiva varianteimportata dall'India: lo certificano i dati diffusi oggi dal governo britannico con altri 22.868 casi nelle ...

