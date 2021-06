Conte a Grillo | “Non ne faccio una questione personale e non ho mai chiesto pubbliche scuse Non è certo una battuta a preoccuparmi”

(Di lunedì 28 giugno 2021) “Non è ladiche compromette il progetto, sono le diverse visioni a comprometterlo. A Beppe dico che non neuna, e non ho maile sue: non sonounasgradevole o un moto di nervosismo che mi preoccupano, per fortuna ho senso dell’ironia”. Lo ha detto Giuseppenel corso della conferenza stampa convocata dopo giorni di silenzio sulle tensioni interne al Movimento e dopo gli attacchi didavanti ...

Ultime Notizie dalla rete : Conte Grillo

'Ho avuto un fittissimo scambio di mail con, ho accolto un buon numero delle sue osservazioni ', ha detto. 'Le altre non possono accoglierle, perché alterano questo disegno e creano ...Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe, nel corso della conferenza stampa in cui ha fatto chiarezza sul braccio di ferro con Beppe. "Io il mio lavoro l'ho fatto - dice ...ROMA (ITALPRESS) – “A Beppe Grillo dico che non ne faccio una questione personale e non ho mai chiesto pubbliche scuse, a differenza di quanto è stato scritto. Lui sa bene che ho avuto e avrò sempre r ...In attesa dei gol della nazionale, l’unico modo escogitato da giornali e opinionisti tv per esultare è romanzeggiare lo strappo tra Conte e Grillo, con dovizia di particolari sulla “situazione irrecup ...