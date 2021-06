Coca-Cola fa spesa in Italia e rileva il 30% di Caffè Vergnano (Di lunedì 28 giugno 2021) Smaltito il caso Ronaldo, sul quale anche la UEFA aveva preso posizione, la Coca-Cola continua a lavorare a espandersi, anche nel nostro Paese. Come riporta La Stampa, il colosso americano ha acquistato il 30% del Caffè Vergnano, marchio della torrefazione torinese, tramite un accordo che prevede la distribuzione esclusiva all’estero dei prodotti dell’azienda Italiana. La L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 28 giugno 2021) Smaltito il caso Ronaldo, sul quale anche la UEFA aveva preso posizione, lacontinua a lavorare a espandersi, anche nel nostro Paese. Come riporta La Stampa, il colosso americano ha acquistato il 30% del, marchio della torrefazione torinese, tramite un accordo che prevede la distribuzione esclusiva all’estero dei prodotti dell’aziendana. La L'articolo

Advertising

reportrai3 : Replica #Report alle 16.30 su @RaiTre ?? Coca-Cola: come è diventata la numero 1 al mondo? ?? Chi specula sul ciocc… - repubblica : Caffè Vergnano, Coca Cola acquisice il 30%: porterà il caffè torinese all'estero - Corriere : Coca Cola compra il 30% di Caffé Vergnano: porteremo il marchio nei mercati esteri - sportli26181512 : #Marketing #Notizie Coca-Cola fa spesa in Italia e rileva il 30% di Caffè Vergnano: Smaltito il caso Ronaldo, sul q… - CalcioFinanza : #CocaCola fa spesa in Italia: acquisito il 30% di Caffè Vergnano -