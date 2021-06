Ciclismo, Tokyo 2020: Salvoldi convoca Longo Borghini e Paladin, in dubbio Cavalli (Di lunedì 28 giugno 2021) Il commissario tecnico della Nazionale italiana di Ciclismo femminile, Dino Salvoldi, ha diramato la lista delle atlete che prenderanno parte alla prova in linea dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Partiranno per la capitale giapponese Elisa Longo Borghini e Soraya Paladin, mentre gli altri due posti verranno decisi entro il 1° luglio e verranno contesi da Marta Cavalli, Marta Bastianelli e Tatiana Guderzo. La prova femminile si svolgerà il 25 luglio sul circuito destinato alla prova maschile. Elisa Longo Borghini, inoltre, ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 giugno 2021) Il commissario tecnico della Nazionale italiana difemminile, Dino, ha diramato la lista delle atlete che prenderanno parte alla prova in linea dei Giochi Olimpici di. Partiranno per la capitale giapponese Elisae Soraya, mentre gli altri due posti verranno decisi entro il 1° luglio e verranno contesi da Marta, Marta Bastianelli e Tatiana Guderzo. La prova femminile si svolgerà il 25 luglio sul circuito destinato alla prova maschile. Elisa, inoltre, ...

Advertising

Gazzetta_it : Nibali guida la Nazionale per l’Olimpiade di Tokyo #ciclismo - RaiSport : ????? #Nibali tra i 5 convocati per #Tokyo 2020 Il ct azzurro #Cassani ha diramato la lista: insieme a lui #Bettiol,… - STnews365 : Ciclismo, ballotaggio nella selezione femminile per Tokyo Al fianco di Elisa Longo Borghini (impegnata anche nella… - sportface2016 : #Ciclismo, #Tokyo2020: #Salvoldi convoca #LongoBorghini e #Paladin, in dubbio #Cavalli - RotellsA : RT @repubblica: Ciclismo, i convocati per Tokyo: c'è anche Vincenzo Nibali -