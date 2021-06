Casa, prezzi accelerano nel 1° trimestre (Di lunedì 28 giugno 2021) (Teleborsa) – accelerano i prezzi delle case a fronte di una domanda robusta. E’ quanto rileva l’Istat, secondo cui i prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento nel primo trimestre sono aumentati dell’1,1% rispetto al trimestre precedente e dell’1,7% rispetto allo stesso periodo del 2020 (era +1,5% nel quarto trimestre 2020). L’aumento tendenziale è da attribuire sia ai prezzi delle abitazioni nuove, che crescono del 3,9% (nel trimestre precedente era +1,8%), sia ai prezzi delle abitazioni ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 giugno 2021) (Teleborsa) –delle case a fronte di una domanda robusta. E’ quanto rileva l’Istat, secondo cui idelle abitazioni acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento nel primosono aumentati dell’1,1% rispetto alprecedente e dell’1,7% rispetto allo stesso periodo del 2020 (era +1,5% nel quarto2020). L’aumento tendenziale è da attribuire sia aidelle abitazioni nuove, che crescono del 3,9% (nelprecedente era +1,8%), sia aidelle abitazioni ...

Advertising

DividendProfit : Casa, prezzi accelerano nel 1° trimestre - webbeloz : Come di consueto il Lunedì è fatto di lamentele sui prezzi. State a casa, o no? - EmiliaVirgola : @femme3000 Scauri è a letteralmente 15 minuti da casa mia e posso giurare che non vale per nulla questi prezzi da pazzi - WonderMargot_ : Servizio tg3Lazio:impennata prezzi sul litorale laziale,una casa con giardino al Circeo ad agosto parte dai 5000 ai… - ES1670 : RT @GioFaggionato: Incredibile, a Milano i prezzi delle case sono troppo alti per i giovani :)) -

Ultime Notizie dalla rete : Casa prezzi Casa, prezzi accelerano nel 1° trimestre L'aumento tendenziale è da attribuire sia ai prezzi delle abitazioni nuove , che crescono del 3,9% (nel trimestre precedente era +1,8%), sia ai prezzi delle abitazioni esistenti , che aumentano dell'...

ANCHE LA FERRARI SI CONVERTE ALLE PLUG - IN ... amanti di certe sensazioni, mal digeriamo la scalata al ribasso, anche se di V6, in casa Ferrari, ... I prezzi partono da 296.000 euro per la versione "Normale" e poco più di 300.000 per la "Fiorano". ...

Casa, prezzi accelerano nel 1° trimestre Teleborsa Casa, Istat: +1,1% per il prezzo delle abitazioni nel primo trimestre, +1,7% sull'anno L'aumento tendenziale è da attribuire sia ai prezzi delle abitazioni nuove che crescono del 3,9%, sia ai prezzi delle abitazioni esistenti che aumentano dell'1,2% ...

Case vacanza, occhio alle truffe: come evitare fregature Arriva l’estate, occhio alle truffe. Da polizia postale e Airbnb ecco i consigli per prenotare la casa vacanza. L’estate 2021 è alle porte e tra vaccini e Green Pass gli italiani guardano alle vacanze ...

L'aumento tendenziale è da attribuire sia aidelle abitazioni nuove , che crescono del 3,9% (nel trimestre precedente era +1,8%), sia aidelle abitazioni esistenti , che aumentano dell'...... amanti di certe sensazioni, mal digeriamo la scalata al ribasso, anche se di V6, inFerrari, ... Ipartono da 296.000 euro per la versione "Normale" e poco più di 300.000 per la "Fiorano". ...L'aumento tendenziale è da attribuire sia ai prezzi delle abitazioni nuove che crescono del 3,9%, sia ai prezzi delle abitazioni esistenti che aumentano dell'1,2% ...Arriva l’estate, occhio alle truffe. Da polizia postale e Airbnb ecco i consigli per prenotare la casa vacanza. L’estate 2021 è alle porte e tra vaccini e Green Pass gli italiani guardano alle vacanze ...