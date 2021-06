Blinken chiama l’Europa ma squilla a vuoto Il corsivo di Stefanini

Leggi su formiche

(Di lunedì 28 giugno 2021) Lunedì a Roma in bilaterale, martedì a Matera per il G20, l’arrivo del Segretario di Stato Tonyrisveglia la politica estera italiana. Volenti o nolenti, ci costringe a mettere a fuoco l’agenda internazionale. Fatta eccezione per la variante delta di Covid, la prima “tranche” del Recovery Fund o Uefo Euro 2020, ci abbiamo prestato poca attenzione in questo ultimi tempi. Tutti interessi sacrosanti ma ora tocca a Roma scendere in campo. Le due carte da giocare sono l’impostazione dei rapporti con l’amministrazione Biden e la presidenza del G20 dove sono presenti tutti quelli che contano, in particolare paesi G7, Cina e Russia. La seconda non va sopravvalutata – ...