Artigiani e commercianti: spostata la data del primo acconto: chi riguarda (Di lunedì 28 giugno 2021) Con il messaggio n. 2418 del giorno 25 giugno 2021, l’INPS ha reso noto, dopo aver ricevuto il nulla osta da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il differimento, sino a nuova comunicazione, del termine di versamento del primo acconto 2021 della contribuzione dovuta dagli iscritti alla Gestione speciale Inps Artigiani e commercianti, nonché dagli iscritti alla gestione separata che producono reddito di lavoro autonomo, interessati dall’esonero contributivo per l’anno 2021 dalla Legge di bilancio L. 178/2020. Lo stesso messaggio prevede ulteriori differimenti di versamenti già scaduti o che sono in ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 28 giugno 2021) Con il messaggio n. 2418 del giorno 25 giugno 2021, l’INPS ha reso noto, dopo aver ricevuto il nulla osta da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il differimento, sino a nuova comunicazione, del termine di versamento del2021 della contribuzione dovuta dagli iscritti alla Gestione speciale Inps, nonché dagli iscritti alla gestione separata che producono reddito di lavoro autonomo, interessati dall’esonero contributivo per l’anno 2021 dalla Legge di bilancio L. 178/2020. Lo stesso messaggio prevede ulteriori differimenti di versamenti già scaduti o che sono in ...

Advertising

rento73902828 : I sindaci come De magistris cioe' di SX prendono lo stipendio con i soldi di artigiani e commercianti, in cambio… - anitablanco3 : @ennesse4 @PoliticaPerJedi Per quanto riguarda artigiani o piccoli commercianti chi di noi ha sempre richiesto lo s… - LavoroFisco : Artigiani e commercianti: differite le scadenze di pagamento - AigetEnergia : Dopo il passaggio delle PMI, adesso idea è di dare precedenza ai condomini e alle partite IVA: piccoli commercianti… - enricomaino : @sabrina__sf Ma gli evasori sono i commercianti e gli artigiani... -

Ultime Notizie dalla rete : Artigiani commercianti Proroga imposte sui redditi 2021, rinvio della scadenza in arrivo? ... alla luce dei ritardi per l'emanazione dei provvedimenti attuativi relativi agli esoneri contributivi, ha sospeso i versamenti di saldo e acconto dei contributi dovuti da artigiani e commercianti e ...

Fapi: 'La riforma fiscale non può essere rinviata' Artigiani, commercianti e piccoli imprenditori non sono in condizione di sopportare il peso di tutte queste imposte a cui si aggiungeranno le cartelle esattoriali che devono essere notificate dopo ...

Artigiani, commercianti e gestione separata: contributi da calcolare in dichiarazione Ipsoa Pensioni: picco di cancellazioni a marzo 2021, il bilancio dell’INPS Nel corso del 2020, sono state cancellate circa 100.000 pensioni. Il picco di cancellazioni è stato registrato a marzo 2021.

Il calendario fiscale di luglio 2021, tutte le scadenze in programma Gli impegni con il Fisco non vanno in vacanza. Diamo un’occhiata al calendario fiscale di luglio 2021 e scopriamo tutte le novità sulle scadenze da rispettare per il mese prossimo.

... alla luce dei ritardi per l'emanazione dei provvedimenti attuativi relativi agli esoneri contributivi, ha sospeso i versamenti di saldo e acconto dei contributi dovuti dae ...e piccoli imprenditori non sono in condizione di sopportare il peso di tutte queste imposte a cui si aggiungeranno le cartelle esattoriali che devono essere notificate dopo ...Nel corso del 2020, sono state cancellate circa 100.000 pensioni. Il picco di cancellazioni è stato registrato a marzo 2021.Gli impegni con il Fisco non vanno in vacanza. Diamo un’occhiata al calendario fiscale di luglio 2021 e scopriamo tutte le novità sulle scadenze da rispettare per il mese prossimo.