Variante Delta, focolai e zone rosse locali: in quali regioni si rischiano le chiusure mirate (Di domenica 27 giugno 2021) La Variante Delta si sta espandendo in diverse località del Paese. È lo scenario che emerge dagli ultimi casi rilevati nelle regioni che confermano le preoccupazioni di esperti e vertici sanitari nel contrasto al Coronavirus. In attesa della pubblicazione di domani 28 giugno del dossier sull’indagine rapida dell’incidenza della Variante, dal primo set di dati rilasciati dall’Istituto Superiore di Sanità la Variante si attesa al 16,8 per cento rispetto ai casi registrati, mentre il suo sottotipo Variante Kappa è responsabile del 4,2 per cento delle infezioni. Al momento, ... Leggi su open.online (Di domenica 27 giugno 2021) Lasi sta espandendo in diversetà del Paese. È lo scenario che emerge dagli ultimi casi rilevati nelleche confermano le preoccupazioni di esperti e vertici sanitari nel contrasto al Coronavirus. In attesa della pubblicazione di domani 28 giugno del dossier sull’indagine rapida dell’incidenza della, dal primo set di dati rilasciati dall’Istituto Superiore di Sanità lasi attesa al 16,8 per cento rispetto ai casi registrati, mentre il suo sottotipoKappa è responsabile del 4,2 per cento delle infezioni. Al momento, ...

