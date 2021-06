Traffico Roma del 27-06-2021 ore 09:30 (Di domenica 27 giugno 2021) Luceverde Roma ancora una buona domenica Ben ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi circolazione in lieve aumento su tutte le principali direttrici che conducono Vercelli sulla Roma Civitavecchia attenzione un incidente segnalato tra Civitavecchia Sud svincolo di Santa Severa verso Roma sul raccordo in carreggiata interna Traffico rallentato con code a tratti dal Romanina all’appia lavori di manutenzione in città sulla viadotto della Magliana all’altezza di via del Cappellaccio verso il centro fino alle 16 il restringimento della carreggiata con la chiusura della corsia di destra in piazza ... Leggi su romadailynews (Di domenica 27 giugno 2021) Luceverdeancora una buona domenica Ben ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi circolazione in lieve aumento su tutte le principali direttrici che conducono Vercelli sullaCivitavecchia attenzione un incidente segnalato tra Civitavecchia Sud svincolo di Santa Severa versosul raccordo in carreggiata internarallentato con code a tratti dalnina all’appia lavori di manutenzione in città sulla viadotto della Magliana all’altezza di via del Cappellaccio verso il centro fino alle 16 il restringimento della carreggiata con la chiusura della corsia di destra in piazza ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Blocco auto Euro 5 diesel e benzina: fino a quando possono circolare ... ecco nascere e, potenzialmente crescere, i blocchi al traffico anche per vetture Euro 5. Fino a ... Tra questi le grandi città come Torino, Roma e Milano. In particolare in Piemonte si parla di Blocco ...

Traffico Roma del 27 - 06 - 2021 ore 07:30 ...posto di movimento Tora per un inconveniente tecnico alla linea Ci sono rallentamenti fino a 50 minuti per i treni in transito per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito a Roma ...

Traffico Roma del 27-06-2021 ore 07:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Battaglia aerea, 41 anni fa la strage di Ustica Davanti al Museo della Memoria di Ustica c'è quest'anno un'installazione che si chiama «Battaglia aerea», una provocazione per chiedere ancora una volta la verità: cosa accadde il 27 giugno del 1980 s ...

Blocco auto Euro 5 diesel e benzina: fino a quando possono circolare In diverse città può capitare il cosiddetto “blocco Euro5” soprattutto per auto diesel. Le euro 5 fino a quando possono circolare?

