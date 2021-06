Scoppia il maxi focolaio sull’isola delle vacanze

Advertising

angeloghinelli : RT @_DAGOSPIA_: COVIDA LOCA! A MAIORCA SCOPPIA UN MAXI FOCOLAIO: 600 STUDENTI CONTAGIATI. AVEVANO PRESO PARTE A UN - JattaVetta : RT @_DAGOSPIA_: COVIDA LOCA! A MAIORCA SCOPPIA UN MAXI FOCOLAIO: 600 STUDENTI CONTAGIATI. AVEVANO PRESO PARTE A UN - Gandalf1948 : RT @_DAGOSPIA_: COVIDA LOCA! A MAIORCA SCOPPIA UN MAXI FOCOLAIO: 600 STUDENTI CONTAGIATI. AVEVANO PRESO PARTE A UN - _DAGOSPIA_ : COVIDA LOCA! A MAIORCA SCOPPIA UN MAXI FOCOLAIO: 600 STUDENTI CONTAGIATI. AVEVANO PRESO PARTE A UN… - Luccaindiretta : Scoppia un maxi #incendio nel deposito della ditta di #costruzioni al Marginone #Altopascio. Leggi questa ed altre… -

Ultime Notizie dalla rete : Scoppia maxi

scoppiato unfocolaio in una delle isole più frequentate dai ragazzi di tutto il mondo per le vacanze estive: Maiorca. Sono al momento più di 850 gli studenti spagnoli risultati positivi al Covid dopo una ...Da corriere.it maiorca Le autorità di Maiorca stanno indagando le circostanze che hanno consentito lo sviluppo di un- focolaio di Covid, che ha coinvolto più di 600 studenti. I ragazzi - provenienti da tutta la Spagna - stavano festeggiando la ...Sono più di 850 gli studenti risultati contagiati. Ancora da capire cosa abbia scatenato la diffusione del virus ...Feste in camere d'albergo, gite in barca e un enorme concerto reggaeton nell'arena di Palma sono alla base del boom di contagi ...