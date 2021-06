Scherma | Francesca Boscarelli concede il bis | prosegue il “magic moment”

Advertising

profscherma : La Virtus Scherma Asti sale sul podio con Francesca Gentile ai regionali di Torino -

Ultime Notizie dalla rete : Scherma Francesca

anteprima24.it

JUDO: Odette Giuffrida, Maria Centracchio,Milani, Manuel Lombardo, Christian Parlati, ... Alice Sotero PUGILATO: Angela Carini, Rebecca Nicoli, Giordana Sorrentino, Irma Testa: ...Le atlete che si sono particolarmente distinte sono le giocatrici: Arianna Cermelli,... Ad Alessandria sono ben radicati la, il rugby - sport universitario per eccellenza - nel Centro ...La vigevaneseha chiuso imbattuta la fase a gironi per poi battere le rivali nelle sfide a eliminazione diretta Decima la pavese Carusi ...Al via l'ottava edizione di FeelMare, il cinema itinerante che, a bordo di un'Apecar, porta i film dove non ci sono schermi.