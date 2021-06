PSG-Juve, ipotesi scambio di prestiti: i nomi sul piatto (Di domenica 27 giugno 2021) Tra i giocatori che maggiormente hanno deluso tra le fila della Juventus nel corso dell’ultima stagione c’è sicuramente il brasiliano Arthur, sbarcato a Torino nella scorsa estate nell’ambito dell’affare Pjanic con il Barcellona. Il centrocampista ha faticato ad inserirsi nel quadro tattico designato da Andrea Pirlo e non è mai riuscito ad esprimere tutto il L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 27 giugno 2021) Tra i giocatori che maggiormente hanno deluso tra le fila dellantus nel corso dell’ultima stagione c’è sicuramente il brasiliano Arthur, sbarcato a Torino nella scorsa estate nell’ambito dell’affare Pjanic con il Barcellona. Il centrocampista ha faticato ad inserirsi nel quadro tattico designato da Andrea Pirlo e non è mai riuscito ad esprimere tutto il L'articolo

Advertising

tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport di oggi ?? ?? Il Cuore in Gol! ?? #Juve-#Locatelli, assist #Sassuolo ?? #Hakimi-#PSG: f… - forumJuventus : (CDS) Il Manchester United fissa il prezzo per Pogba: 80 milioni di euro. Juve e Psg interessate al francese. ---->… - PSG24hours : RT @tuttosport: La prima pagina di #Tuttosport di oggi ?? ?? Il Cuore in Gol! ?? #Juve-#Locatelli, assist #Sassuolo ?? #Hakimi-#PSG: fatta! Al… - lockon_cc07 : RT @tuttosport: La prima pagina di #Tuttosport di oggi ?? ?? Il Cuore in Gol! ?? #Juve-#Locatelli, assist #Sassuolo ?? #Hakimi-#PSG: fatta! Al… - MarSte92__ : @saveriocamba La cosa piu bella in tutto questo è che lui dava da Gennaio donaruma alla juve, rimarcato a fine Magg… -