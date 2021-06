Pessina | un gol che ricorderò per tutta la carriera

(Di domenica 27 giugno 2021) "Non ho ancora realizzato di aver fatto un gol al Galles, figuriamoci questo. Me lo porterò dietro perla, è stato fantastico, ma l'importante è che abbiamo passato il turno con un'...

Il ct Mancini - di nuovo insieme a Wembley con Vialli 29 anni dopo (foto) - inserisce Belotti,e Chiesa ed è proprio quest'ultimo a sbloccare il risultato con unstraordinario al 105': ...Raddoppio sul finale dei primi 15 extra - time, altro granstavolta di: palla in mezzo di Insigne per Acerbi , appoggio sull'atalantino che dribbla e spara di sinistro in diagonale, ...Soffre e si aggrappa con le unghie a una gara che pareva a lungo sfuggirle via, ma alla fine l'Italia di Roberto Mancini vince 2-1 dopo i supplementari una partita trasformata dall'Austria ...I due cambi scelti da Mancini segnano l'uno due decisivo nel primo tempo supplementare dopo una partita equilibrata e nonostante un'Austria mai doma passano gli Azzurri.