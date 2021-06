“Perché era a 3 chilometri da casa” Finalmente fanno chiarezza sulla scomparsa del piccolo Nicola (Di lunedì 28 giugno 2021) Si discute ancora sulla vicenda del piccolo Nicola Tanturli, il bambino che per 30 ore ha tenuto col fiato sospeso l’Italia intera scomparendo nella notte dal suo letto, ritrovato poi da un giornalista accorso assieme a tutti quelli che sono stati impegnati nelle ricerche, in un burrone a circa 3 chilometri da casa. I punti oscuri chiariti I tanti punti oscuri di questa vicenda piano piano stanno trovando chiarezza, come il Perché il bimbo sia stato trovato con le scarpine ai piedi, cosa che la madre ha spiegato dicendo che era stato messo a letto così per non ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 28 giugno 2021) Si discute ancoravicenda delTanturli, il bambino che per 30 ore ha tenuto col fiato sospeso l’Italia intera scomparendo nella notte dal suo letto, ritrovato poi da un giornalista accorso assieme a tutti quelli che sono stati impegnati nelle ricerche, in un burrone a circa 3da. I punti oscuri chiariti I tanti punti oscuri di questa vicenda piano piano stanno trovando, come ilil bimbo sia stato trovato con le scarpine ai piedi, cosa che la madre ha spiegato dicendo che era stato messo a letto così per non ...

Advertising

borghi_claudio : Adesso che ci sono milioni di vaccinati, alla prossima salita dei contagi mi raccomando ricordarsi di dare la colpa… - borghi_claudio : @chedisagio Scusa eh, ma non trovi anche tu una LIEVISSIMA illogicità nella narrazione? Prima c'era la Gran Bretag… - FBiasin : #OlandaRepCeca è anche la grande sfida della gita di classe: c'era chi votava per andare a fare il cretino ad Amste… - avtnz : RT @iacopo_melio: Bruno Neri, calciatore Fiorentina, rifiutò di fare il saluto fascista prima di un’amichevole d’inaugurazione di uno stadi… - tommofviry : @harryvssun brad è un po’ difficile da accettare come personaggio joshua pure, perché ha tipo “rovinato” la perfezi… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché era Harvey Keitel e Quentin Tarantino, nuova collaborazione in vista? 'Tra noi non è finita' ... l'attore ha continuato: "Dico che la storia tra noi non è finita perché ciò che abbiamo fatto ... A proposito di C'era una volta a... Hollywood, Harvey Keitel ha affermato: "Ciò che Quentin Tarantino ha ...

Moto gp, Rossi: "Non so perché sono caduto" Non so perché Nel post gara si è subito passati all'analisi dei dati, ma nulla ha svelato a Valentino e al team i motivi della caduta : "Il passo non era male, mi aspettavo una buona gara " le parole ...

La dimensione sociale dell’errore: perché è difficile andare controcorrente Il Sole 24 ORE ... l'attore ha continuato: "Dico che la storia tra noi non è finitaciò che abbiamo fatto ... A proposito di C'una volta a... Hollywood, Harvey Keitel ha affermato: "Ciò che Quentin Tarantino ha ...Non soNel post gara si è subito passati all'analisi dei dati, ma nulla ha svelato a Valentino e al team i motivi della caduta : "Il passo nonmale, mi aspettavo una buona gara " le parole ...