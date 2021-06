Italiano rescinde con lo Spezia | Fiorentina ad un passo!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 27 giugno 2021) Manca solo l’ufficialità ma secondo quanto riportato da Sky Sport, Vincenzoè a un passo dalre con lo. Laè a un passo.pagherà la clausola rescissoria allo Spazia Sarà lo stesso Vincenzoche pagherà la clausola da un milione al club ligure per potersi liberare dal contratto (rinnovato poche settimane fa). L’allenatore è atteso fra stasera e domani mattina dal club di Platek per firmare la recessione e mettere fine a questa telenovela. Dopo la recessioneè atteso in Toscana per firmare il contratto con ...