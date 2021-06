Io nella vasca | mi sbirciava da dietro la porta Allora | tutta nuda Prego? Pamela Prati | confessione pazzesca | il nome del vip guardone

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 giugno 2021) Un'intervista a tutto campo, quella concessa daal Fatto Quotidiano. Una lunghissima intervista in cui la showgirl racconta tutti i suoi primi 40 anni di carriera. Parla anche del doloroso capitolo-Mark Caltagirone: "Quella storia mi ha devastato, ho anche pensato di farla finita", ammette, per poi chiedere di passare ad altri argomenti. Quando le chiedono quanti soldi ha sperperato,risponde con schiettezza: "Tantissimi, ma altrettanti me ne hanno fregati; (ci ripensa) però non li ho sperperati, piuttosto non mi sono fatta mancare nulla". Degli esempi? "Appena ho firmato per Mediaset sono ...