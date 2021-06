(Di domenica 27 giugno 2021) Max Verstappen ha ottenuto la 14a vittoria in carriera, la seconda consecutiva in questa stagione di Formula Uno. Vittoria che permette al pilota della Red Bull di ampliare il divario nei confronti di Lewis Hamilton. Di seguito leGp didei Top 3. Gp: Verstappen domina, Ferrari in ripresaGp: Verstappen è soddisfatto? Assoluto dominatore del weekend di Formula Uno e vincitore del 50% delle gare stagionali. Stiamo parlando di Max Verstappen che nel gran premio diha fornito una grande ...

Advertising

periodicodaily : Interviste post Gp Stiria: le parole dei Top 3 #GPStiria #StyrianGP - pupagds : @lincgds post ?? ti ho lasciato da solo e sono corsa a fare le interviste - legabasketfem : San Raffaele Roma supera 65-62 @SangaMondo e conquista il 5º posto nella Coppa Italiana Under 20 ?????? ????? ?? Le in… - RollingStoneita : Dopo aver studiato la piattaforma, il cantante ha accumulato 45 milioni di follower. Ora i suoi post valgono decine… - ohsoalexx : da un lato mi mancano le cagate di max e soprattutto le sue interviste post gara mi faceva scassare -

Ultime Notizie dalla rete : Interviste post

Neppure il tempo di smaltire l'adrenalina dopo la sofferta vittoria sull' Austria ed ecco che i giocatori dell' Italia sono stati 'assaliti' durante le- gara da una sola domanda - tormentone. 'Ai quarti sarebbe meglio affrontare il Belgio di Romelu Lukaku o il Portogallo di Cristiano Ronaldo'? Due tra gli attaccanti più forti d'...Genius Loci attraverso il sapiente connubio di audio, video, foto edi cittadini che ... Fino al termine di Luglio , in segno di vicinanza alla comunità nelpandemia, Villa Rendano è ...Chiesa, però, non ha rubato la scena a tutti soltanto sul rettangolo verde, ma anche nel post partita, quando si è presentato innanzi ai microfoni esteri di ‘BeIN Sports’ sfoderando un inglese perfett ...Il giovane Azzurro ha studiato per anni in una scuola internazionale a Firenze e oggi è in grado di rispondere fluentemente durante le interviste ...