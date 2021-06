Il piccolo Federico Chiesa sapeva già tutto: ha predetto il futuro? (Di domenica 27 giugno 2021) Un “giovanissimo” Federico Chiesa aveva già le idee chiarissime: avrebbe segnato gol decisivi ai massimi livelli. E così è stato. Federico Chiesa (GettyImages)Uno dei decisori della sfida europea di Wembley a Londra, determinante per riuscire piegare un’Austria coriacea e pericolosa, è stato senz’altro Federico Chiesa. Il centrocampista d’attacco juventino ha sbloccato ai supplementari una partita di grande sofferenza con un gol spettacolare, che ha mostrato tutte le sue qualità sportive. Probabilmente, il segreto di Chiesa è l’impegno. Lo dimostra un ... Leggi su chenews (Di domenica 27 giugno 2021) Un “giovanissimo”aveva già le idee chiarissime: avrebbe segnato gol decisivi ai massimi livelli. E così è stato.(GettyImages)Uno dei decisori della sfida europea di Wembley a Londra, determinante per riuscire piegare un’Austria coriacea e pericolosa, è stato senz’altro. Il centrocampista d’attacco juventino ha sbloccato ai supplementari una partita di grande sofferenza con un gol spettacolare, che ha mostrato tutte le sue qualità sportive. Probabilmente, il segreto diè l’impegno. Lo dimostra un ...

