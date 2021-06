Federica Pellegrini | prove generali al Settecolli di Roma | Pronta per Tokyo

Advertising

Roma, 27 giugno 2021 " A meno di un mese dalla Olimpiadi di Tokyo,fa le prove generali a Roma al consueto appuntamento dei Settecolli , lo storico trofeo di nuoto che si disputa nella Capitale. La nuotatrice azzurra si è piazzata al quinto posto ...A ruotaha chiuso al settimo posto i 50 stile libero. Per la "Divina" crono di 24"98, ovvero di poco sotto i 25", che erano l'obiettivo dichiarato della vigilia. Gara vinta dalla ...Copertina per Simona Quadarella, la quale dopo i successi nei 1500 e negli 800, ha vinto anche i 400 metri. La romana (CC Aniene - Vigili del Fuoco) ha chiuso in 4'06"88, davanti a Julia Hassler (Liec ...La "Divina" si è classifica quinta nei 50 stile libero: “Ai Giochi servirà tanta cattiveria” ha dichiarato. Simona Quadarella e Margherita Panziera trionfano invece nei 400 stile e nei 200 dorso ...