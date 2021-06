F1, GP Austria 2021: programma, orari e tv. Si corre tra una settimana ancora a Spielberg! (Di domenica 27 giugno 2021) Neanche il tempo di respirare che è subito tempo di calarsi nell’abitacolo e spingere al massimo. Il Circus della F1 torna in scena per il secondo round consecutivo in Austria (2-4 luglio). Il tracciato Austriaco è situato tra le Alpi ad una altezza sul livello del mare attorno ai 660 metri. Circuito poco tortuoso, stop&go, da medio carico aerodinamico con elevata velocità media e alta velocità di punta. Offre sia curve lente da trazione che rettilinei da elevata velocità e tre grandi frenate ma il tempo in cui i piloti rimangono con il piede sul freno è relativamente basso ed è stimato intono ai 9 s. Le frenate sono ravvicinate e questo rende ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) Neanche il tempo di respirare che è subito tempo di calarsi nell’abitacolo e spingere al massimo. Il Circus della F1 torna in scena per il secondo round consecutivo in(2-4 luglio). Il tracciatoco è situato tra le Alpi ad una altezza sul livello del mare attorno ai 660 metri. Circuito poco tortuoso, stop&go, da medio carico aerodinamico con elevata velocità media e alta velocità di punta. Offre sia curve lente da trazione che rettilinei da elevata velocità e tre grandi frenate ma il tempo in cui i piloti rimangono con il piede sul freno è relativamente basso ed è stimato intono ai 9 s. Le frenate sono ravvicinate e questo rende ...

Advertising

Gazzetta_it : Sì Italia, siamo ai quarti! Chiesa e Pessina entrano e fanno fuori l'Austria - fattoquotidiano : Italia-Austria, Chiellini: “Ci inginocchieremo quando ci sarà la richiesta da parte degli avversari, per solidariet… - SkySportF1 : ? POOOLE POSITION PER VERSTAPPEN IN AUSTRIA ? ? Non bastano 3 tentativi in #Q3 a Lewis Hamilton Risultati ?… - CalifanoRosy : RT @Corriere: L’Italia soffre ma piega l’Austria ai supplementari. Ai quarti ci aspettano Ronaldo o L... - furgeTX : RT @BeltramoPaolo: Sinceramente uno di quelli che mi fa vergogognare di fare parte della categoria sei tu fascista di casapuond. Ma non sei… -