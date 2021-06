Euro 2020 | oggi altri due partite degli ottavi Il programma

(Di lunedì 28 giugno 2021) Si continua con ildell’peo.ci saranno altre dueper glidi finale. In campo la super favorita Francia contro la Svizzera e la Spagna contro la Croazia. Ecco il: Croazia-Spagna ore 18 Francia-Svizzera ore 21 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

sscnapoli : ???? | #ItaliaAustria 2-1 dopo i tempi supplementari. @Lor_Insigne, Di Lorenzo e Meret ai quarti di finale di… - SkySport : ITALIA-AUSTRIA 2-1 Risultato dopo i tempi supplementari ? ? #Chiesa (95’) ? #Pessina (105’) ? #Kalajdzic (114’) ? E… - SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 IVAN PERISIC POSITIVO AL CORONAVIRUS La Croazia giocherà lunedì contro la Spagna #SkySport… - MarzianuAnsiosu : RT @CorSport: I tifosi del #Belgio prendono in giro #CristianoRonaldo: lo sfottò è virale ?? - blidonni : RT @tancredipalmeri: Attenzione, Courtois dice cose importantissime sull’infortunio di Hazard e DeBruyne: “Ho paura che l’Europeo di Eden s… -

Ginés Meléndez, Osservatore Tecnico UEFA Guarta tutti gli Heineken Star of the Match di UEFA. Formazioni La delusione di Diogo Jota per un'occasione mancata Belgio : Courtois; Alderweireld, ...1 a 0 il finale con rete di Thorgan Hazard. Inutile il rabbioso tentativo di recupero di Cristiano Ronaldo e . - - >