Don Matteo 13, arriva don Massimo e Terence Hill svela il motivo del suo addio (Di domenica 27 giugno 2021) Nella giornata di domenica 27 giugno, la Lux Vide ha diramato una sorta di annuncio ufficiale contente la 'grande sorpresa' riguardante Don Matteo 13. Questa fiction tornerà in televisione nel prossimo 2022 e ci saranno tantissime novità che terranno i fan incollati allo schermo. Tempo fa era stata diffusa la voce riguardante l'addio di Terence Hill, in seguito però, tale voce era stata smentita. A fare definitivamente e ufficialmente chiarezza su questa circostanza ci ha pensato lo storico interprete di don Matteo attraverso un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. addio don ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 27 giugno 2021) Nella giornata di domenica 27 giugno, la Lux Vide ha diramato una sorta di annuncio ufficiale contente la 'grande sorpresa' riguardante Don13. Questa fiction tornerà in televisione nel prossimo 2022 e ci saranno tantissime novità che terranno i fan incollati allo schermo. Tempo fa era stata diffusa la voce riguardante l'di, in seguito però, tale voce era stata smentita. A fare definitivamente e ufficialmente chiarezza su questa circostanza ci ha pensato lo storico interprete di donattraverso un'intervista rilasciata al Corriere della Sera.don ...

Advertising

Corriere : Don Matteo 13, Terence Hill lascia a Raoul Bova: «Ora voglio più tempo per vivere» - DonnaGlamour : Giada Arena: scopri tutte le curiosità sull’attrice di Don Matteo! - moonshadow_369 : RT @Juv3girl38: @martyisnt96 @OnceUponATeddy Riepilogo che, voglio dire, avrebbero anche potuto risparmiarci. Non frega a nessuno come sia… - pervincamelie : Lo ripeto, mai seguito Don Matteo, ma continuare la serie senza Terence Hill mi sembra un crimine nei confronti del… - 95_addicted : RT @tvblogit: Don Matteo, arriva la conferma: Raoul Bova sarà Don Massimo e prenderà il posto di Terence Hill -