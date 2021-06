Cyberpunk 2077 ha raggiunto un livello di performance soddisfacente per CD Projekt

(Di domenica 27 giugno 2021) Durante la conferenza WSE Innovation Day, il CEO di CD, Adam Kici?ski, è tornato a parlare di, l'ultima fatica del team polacco, affermando che, dopo mesi di promesse e patch, l'ambizioso RPG ha finalmenteundi". Questo significa che, da qui in avanti, gli sviluppatori potranno occuparsi anche di altri elementi del gioco che non siano esclusivamente patch correttive. "Abbiamolivelli soddisfacenti di stabilità e. Abbiamo lavorato sodo per migliorare ...

I videogiocatori non hanno mai dimenticato la saga di The Witcher , e sono pronti a dare fiducia a CD Projekt anche dopo la sventurata parentesi di. Il terzo capitolo delle avventure di Geralt di Rivia non ha nulla a che vedere con le vicende di Night City, non solo a livello narrativo, ma anche sul versante della qualità e della ...Da lunedì 21 giugnoè tornato disponibile su PlayStation Store , dopo un lungo periodo di assenza che ha fatto seguito al lancio. L'ultima fatica di CD Projekt RED sta tentando in ogni modo di ...Cyberpunk 2077 è tutt'altro che perfetto, ma CDPR ha affermato che in questo momento c'è soddisfazione per quello che è il prodotto.I videogiocatori non hanno dimenticato la saga di The Witcher, e sono pronti a dare fiducia a CD Projekt dopo la parentesi di Cyberpunk 2077.