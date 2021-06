Caro Dubbio, ti scrivo di una causa che si tramanda di padre in figlio… (Di domenica 27 giugno 2021) Pubblichiamo la lettera che un nostro lettore, avvocato del Foro di Genova, ha indirizzato al Dubbio per raccontare un caso molto “singolare” di denegata giustizia Iniziamo da oggi, e con la testimonianza che leggete di seguito, a pubblicare le lettere e le storie segnalateci dai lettori, innanzitutto dagli avvocati, sui disservizi della giustizia e i disagi causati alla professione. Potete scriverne a email protected. Caro Direttore, si sente parlare nelle aule del Parlamento e nei salotti buoni televisivi di giustizia rapida, di giustizia veloce e si ascoltano proclami di riforme atte a velocizzare i procedimenti stanganti ... Leggi su cityroma (Di domenica 27 giugno 2021) Pubblichiamo la lettera che un nostro lettore, avvocato del Foro di Genova, ha indirizzato alper raccontare un caso molto “singolare” di denegata giustizia Iniziamo da oggi, e con la testimonianza che leggete di seguito, a pubblicare le lettere e le storie segnalateci dai lettori, innanzitutto dagli avvocati, sui disservizi della giustizia e i disagiti alla professione. Potete scriverne a email protected.Direttore, si sente parlare nelle aule del Parlamento e nei salotti buoni televisivi di giustizia rapida, di giustizia veloce e si ascoltano proclami di riforme atte a velocizzare i procedimenti stanganti ...

