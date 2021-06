Atletica, Tamberi: “Qualcosa non va, devo capire cosa: le Olimpiadi sono tra un mese” (Di domenica 27 giugno 2021) “Per la seconda volta nel giro di tre gare ho saltato lontanissimo da quello che pensavo di poter fare (il riferimento è al 2.20 del 6 giugno a Hengelo, ndr). Evidentemente Qualcosa non sta funzionando e bisogna assolutamente capirlo molto presto perché le Olimpiadi sono tra un mese esatto. Mai avrei voluto trovarmi a saltare queste misure a 30 giorni da Tokyo”. sono queste le parole di Gianmarco Tamberi, scontento per il secondo posto ottenuto a Leverkusen (Germania) nel salto in alto del True Athletes Classics: non è bastato un 2.24 all’azzurro, con la vittoria andata al ... Leggi su sportface (Di domenica 27 giugno 2021) “Per la seconda volta nel giro di tre gare ho saltato lontanissimo da quello che pensavo di poter fare (il riferimento è al 2.20 del 6 giugno a Hengelo, ndr). Evidentementenon sta funzionando e bisogna assolutamente capirlo molto presto perché letra unesatto. Mai avrei voluto trovarmi a saltare queste misure a 30 giorni da Tokyo”.queste le parole di Gianmarco, scontento per il secondo posto ottenuto a Leverkusen (Germania) nel salto in alto del True Athletes Classics: non è bastato un 2.24 all’azzurro, con la vittoria andata al ...

