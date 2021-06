Vaccini in Toscana, ai ragazzi la prima dose dopo Ferragosto (Di sabato 26 giugno 2021) Dosi tagliate, slitta la campagna per gli alunni da 12 a 15 anni. Ecco secondo i pediatri quando dovrebbero iniziare a vaccinarsi per arrivare a scuola protetti Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 26 giugno 2021) Dosi tagliate, slitta la campagna per gli alunni da 12 a 15 anni. Ecco secondo i pediatri quando dovrebbero iniziare a vaccinarsi per arrivare a scuola protetti

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Toscana Variante Delta Italia, bollettino covid Protezione Civile oggi 26 giugno "I nuovi casi registrati in Toscana sono 42 su 12.843 test di cui 5.115 tamponi molecolari e 7.728 ...33% (1,0% sulle prime diagnosi)", scrive Giani sui social, aggiungendo che i vaccini attualmente ...

Vaccini in Toscana, a rischio le prime dosi prenotate per fine luglio: ipotesi slittamento Il Tirreno Toscana, anche i biologi nella rete dei vaccinatori anti-Covid Nei prossimi giorni sarà firmata l’intesa tra regione Toscana e l’organizzazione sindacale di riferimento per inserire anche la categoria professionale dei biologi nella rete dei vaccinatori anti covi ...

Vaccini Covid, la Toscana recluta anche i biologi Firenze, 26 giugno 2021 - Anche la categoria professionale dei biologi farà parte della rete dei vaccinatori anti Covid. Nei prossimi giorni sarà, infatti, firmato l’accordo tra la Regione Toscana e l ...

