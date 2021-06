Sindacati in piazza, Landini: “Non è il momento di ulteriori fratture sociali” (Di sabato 26 giugno 2021) “Oggi chiediamo la proroga del blocco dei licenziamenti e che il governo faccia questo atto di attenzione verso il mondo del lavoro, è il momento di unire, non di dividere e non è il momento di ulteriori fratture sociali”. Così il leader della Cgil, Maurizio Landini a margine della mobilitazione promossa dai Sindacati confederali che oggi scendono in piazza in tre piazze d’Italia, Torino, Bari e Firenze per chiedere la proroga del blocco dei licenziamenti. “Oggi non siamo in piazza per dire che esistiamo e finisce qui. Noi siamo scesi in ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 26 giugno 2021) “Oggi chiediamo la proroga del blocco dei licenziamenti e che il governo faccia questo atto di attenzione verso il mondo del lavoro, è ildi unire, non di dividere e non è ildi”. Così il leader della Cgil, Maurizioa margine della mobilitazione promossa daiconfederali che oggi scendono inin tre piazze d’Italia, Torino, Bari e Firenze per chiedere la proroga del blocco dei licenziamenti. “Oggi non siamo inper dire che esistiamo e finisce qui. Noi siamo scesi in ...

Advertising

repubblica : ?? Sindacati in piazza a Torino, Firenze e Bari. Landini: 'Non e' il momento di ulteriori fratture sociali'. Bombard… - CislRc : In piazza per favorire la ripartenza del #Paese, da Nord a Sud. Per dare avvio a fase di confronto tra il #Governo… - Agenzia_Dire : A Torino, Bari e Firenze sindacati e lavoratori chiedono al governo la proroga del blocco dei licenziamenti al grid… - dambrosioandrea : RT @SkyTG24: Lavoro, sindacati in piazza: 'Blocco licenziamenti fino a ottobre, rischio bomba sociale' - zazoomblog : Licenziamenti sindacati in piazza. Lamorgese avverte: “Rischiamo una bomba sociale” - #Licenziamenti #sindacati… -