Sergio Mattarella | la ripresa alla normalità solo col dialogo

Advertising

BeppeSala : Il verde, la cultura e la formazione universitaria sono al centro della rigenerazione di Milano. Il nuovo campus de… - Coninews : Grandi emozioni al Quirinale! Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato agli alfieri olimpici… - Agenzia_Ansa : 'L'Italia non si è mai sottratta, anche in tempi di pandemia, alla protezione della vita umana, al salvataggio dei… - cronachemezzog : Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell’incontro con una delegazione della C… - cronachelucane : Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell’incontro con una delegazione della C… -

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Mattarella

While in Rome, Blinken will also have bilateral meetings with Di Maio and with Italy's president"to underscore the US - Italy partnership's important role in addressing key global ...E sarebbe avvenuta a pochi giorni da quella del presidente tunisino, Kais Said, che a metà giugno era stato ricevuto dae dal premier Mario Draghi. Una missione, quella di Saied, ...A giugno l'evento di Radio Tg24 Live In a Firenze. Inoltre, Sergio Mattarella augura al Paese una buona ripresa, che necessita di un dialogo."Noi continuiamo ad andare avanti…la nostra richiesta resta forte come prima", ha detto il governatore veneto Luca Zaia dopo l'incontro con il presidente Sergio Mattarella e con il leader della Lega M ...