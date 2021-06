Ristoratore commenta un piatto di finocchi e Facebook lo censura | ' Incitamento all' odio'

Advertising

'Ma proprio i finocchi dovevi prendere come esempio?', queste le parole delche gli sono costati il ban. Leggi anche > Secondo Facebook il commento in questione violerebbe gli standard in ...'Bel piatto, ma proprio i finocchi dovevi prendere?': questo il commento scritto dalsotto al post di una collega in gruppo di addetti e censurato da Facebook perché 'viola i nostri ...Scrive una recensione a un piatto di finocchi e Facebook lo censura. Un ristoratore della provincia di Bologna, Daniele Voltini, è stato censurato per aver commentato la foto di un ...Commenta una ricetta di finocchi gratinati postata da un collega su Facebook e viene censurato dal social che oscura il messaggio, per poi ripristinarlo nei giorni successivi, ammettendo l’errore. Con ...