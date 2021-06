Regno Unito, la variante Delta fa impennare i contagi: sono più di 18mila nelle ultime 24 ore (Di sabato 26 giugno 2021) Continuano a crescere i contagi nel Regno Unito che da fine maggio sta assistendo a un’impennata delle infezioni da coronavirus, nonostante la tempestiva ed efficiente campagna di vaccinazione di massa. nelle ultime 24 ore è stato registrato un aumento record di casi a causa della variante Delta del Sars-Cov-2, ormai dominante: sono 18.270 i nuovi positivi, il numero più alto dallo scorso 5 febbraio (allora erano stati 19.114), e 23 i decessi. Ieri i contagi erano saliti di 15.810. Sul fronte delle vittime, l’alto numero dei vaccinati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) Continuano a crescere inelche da fine maggio sta assistendo a un’impennata delle infezioni da coronavirus, nonostante la tempestiva ed efficiente campagna di vaccinazione di massa.24 ore è stato registrato un aumento record di casi a causa delladel Sars-Cov-2, ormai dominante:18.270 i nuovi positivi, il numero più alto dallo scorso 5 febbraio (allora erano stati 19.114), e 23 i decessi. Ieri ierano saliti di 15.810. Sul fronte delle vittime, l’alto numero dei vaccinati ...

